Test Aankoop waarschuwt voor liegende verkopers Luminus

“Mogen we u enkele vraagjes stellen? Geheel vrijblijvend.” En niet veel later heb je – zonder het te beseffen – een contract aan je been. Deur-aan-deurverkopers van energieleverancier Luminus houden er vaak erg agressieve en soms zelfs frauduleuze praktijken op na, zo blijkt uit een resem klachten bij Test Aankoop.