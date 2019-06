Rachel Hansoul wint de Wanatoeprijs 2019

Rachel Hansoul (25) is de winnares van de Wanatoeprijs 2019, die vanavond werd uitgereikt in Thor Park in Waterschei. De Publieksprijs ging na een spannende stembusslag naar architectuurstudente Hanne Philtjens (25).

Kleurrijke kledij en prints van Leopold II met een afro: met haar frisse, humoristische ontwerpen kon je moeilijk naast laatstejaars Grafisch Ontwerp (PXL-MAD) Rachel Hansoul kijken. Deed de professionele vakjury ook niet: zij beloonden de 25-jarige Truiense met de Wanatoeprijs 2019, die het beste afstudeerproject uit de Limburgse kunstscholen bekroont. Goed voor een cheque van 1.500 euro, een volledige pagina in de Wanatoebijlage van volgend jaar om haar werk te tonen, een expo aangeboden door Art Borgloon in de Gasthuiskapel van Borgloon in het najaar, én een trofee van Wanatoe 2018-laureaat Pavel Balta.

Stadsprijzen: tweede keer Hansoul

Hansouls project viel duidelijk in de smaak, want ook de Prijs Stad Hasselt mocht de Truiense studente Grafisch ontwerp aan PXL-MAD Hasselt op haar conto schrijven. Als winnares mag ze een concreet project voor de stad Hasselt uitwerken, een ontwerp waarvoor ze een vergoeding van 1.000 euro ontvangt. De gelijkwaardige C-Mine Student Award van de stad Genk ging dan weer naar Walda Verbaenen (51), die voor de opleiding Grafisch Ontwerp aan PXL-MAD een lettertype ontwierp dat anderstaligen de kans biedt om sneller Nederlands te leren.

Publieksprijs: spannende strijd

Tot slot was er nog de Wanatoe Publieksprijs, waarvoor u tot vrijdagmiddag 16 uur kon stemmen. Dat gebeurde ongezien veel: liefst 4.827 keer werd er gestemd, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Daarbij lagen twee studentes met rond de 28 procent elk van de stemmen mijlenver voorop. Na een onderlinge nek-aan-nekrace legde laatstejaars Juweelontwerp (PXL-MAD) Anouck Kuyckx (28) het uiteindelijk af tegen Alkense architectuurstudente (UHasselt) Hanne Philtjens (25). De zero waste handtassen van Kuyckx wisten 1.337 stemmen voor zich te winnen, Philtjens’ ontwerp voor een tuin van Eden aan de Kempense Steenweg in Hasselt haalde het uiteindelijk met 1.370 stemmen.

