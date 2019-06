Slayer koos de heilige grond van Graspop uit om hun laatste concert ooit in de Benelux te spelen. De Amerikaanse trashmetalband houdt op te bestaan na 38 jaar. De ‘Angel of Death’ is onverbiddelijk. Op de graspopwei bulkt het van fans met Slayer-shirts. Wij vroegen hen om op een waardige manier afscheid te nemen van hun favoriete band.