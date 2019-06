Familie na fatale aanrijding met trein: “Die overweg moest al lang afgesloten zijn”

“Infrabel heeft altijd de mond vol over acties rond spoorlopers. Maar ze slagen er niet eens in hun eigen werk te doen.” De familie van Brent Van Eylen (20), de jongeman uit Aarschot die stierf bij een aanrijding met een trein, is overmand door verdriet. Maar vooral ook kwaad. Want dit was te vermijden, zeggen ze. “Er waren al langer problemen met die overweg. Het moest al lang afgesloten zijn.”