Proces van ‘moordopa’ Lei Beaumont moet worden overgedaan

Tongeren / Maasmechelen - De 71-jarige Lei Beaumont heeft vanuit de gevangenis verzet aangetekend tegen zijn veroordeling bij verstek voor het Tongerse hof van assisen. Dat heeft raadsman Bert Partoens van de burgerlijke partijen vrijdag bevestigd. Beaumont kreeg op 6 mei levenslang voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven. Door het aangetekende verzet moet het proces nu helemaal worden overgedaan.

Beaumont zit sinds medio juni ongeveer opgesloten in de gevangenis van Hasselt. Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie had hem op 29 mei in het Spaanse Calpe gearresteerd nadat hij na zijn veroordeling op de Belgium’s Most Wanted-lijst van de federale politie was geplaatst. Spanje leverde Beaumont nadien uit. Hij had een termijn van zeven dagen om verzet aan te tekenen.

De voormalige kleuterjuf Josée Widdershoven werd zondagavond 13 december 2009 door een van haar twee dochters dood teruggevonden in haar wagen in de garagebox achter haar huis in de Brugstraat in Vucht (Maasmechelen). Ze had vijf schotwonden van een .22 longrifle in haar hoofd en bovenlichaam.

Het assisenproces in Tongeren werd in de afwezigheid van Beaumont behandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer het proces opnieuw zal plaatsvinden. Mogelijk is het nog voor dit jaar.

Dit is het moment waarop Lei Beaumont wordt gearresteerd door Spaanse politie