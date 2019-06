Lummen -

Bij het koerierbedrijf FedEx aan de Bosstraat in Lummen begon vrijdag om 16.50 uur een lamp in een hangar te smeulen. De verlichting die tegen de golfplaten dakbedekking hangt vatte vermoedelijk vuur door oververhitting en de warmte. De brandweer voerde een controle uit en in de helft van de hal moesten de lichten uit veiligheidsoverwegingen gedoofd worden. De schade bleef zeer beperkt. Er kwam enkel een beetje rook vrij.