Bingoavond voor huishoudhulpen van Puuur

Sint-Truiden - Donderdag 20 juni stond helemaal in het teken van de huishoudhulpen tijdens de 'Dag van de Huishoudhulp'. Als plezante afsluiter van deze feestelijke dag was er een gezellige bingoavond met de kantoormedewerkers en een toffe groep huishoudhulpen.

Ter gelegenheid van de Dag van de Huishoudhulp rolden we op donderdag 20 juni de paarse loper uit voor onze Puuur huishoudhulpen. Er was de hele dag een feestelijke sfeer op kantoor en de huishoudhulpen die langskwamen, kregen een glaasje bubbels en een leuke attentie aangeboden.

’s Avonds organiseerde Puuur Huishoudhulp een leuke bingoavond met lekkere hapjes en drankjes en superleuke prijzen. De sfeer zat helemaal goed! Net zoals vorig jaar tijdens de eerste bBingo-editie, was het ook dit jaar weer een groot succes. Iedereen vond het een geslaagde avond.

Dankjewel aan al onze huishoudhulpen voor hun inzet, elke dag opnieuw!