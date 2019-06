Incident Hamilton-Verstappen, Mercedes blijft de snelste in Frankrijk

Tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Frankrijk bleef Mercedes domineren. Valtteri Bottas reed de snelste tijd, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Die laatste had echter wel een incident met Max Verstappen.

Problems for Romain Grosjean early on in FP2 ??



After a lively radio exchange he's returned to the pits #F1 #FrenchGP ???· pic.twitter.com/ZOkwQWGa76