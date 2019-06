Vrouw heeft last van borsthypertrofie: “Borsten blijven ongecontroleerd groeien”

Borsthypertrofie is de medische benaming voor het groter worden van de borsten zonder dat dit veroorzaakt wordt door de groei van een tumor in de borsten. Lamphrai Srinuan (46) uit Thailand heeft er drie jaar last van: “Ik moet met krukken naar het toilet.”

Lamphrai Srinuan merkte op haar 43ste dat haar borsten begonnen op te zwellen, maar gaf er weinig belang aan. Drie jaar later en haar borsten blijven ongecontroleerd groeien met chronische schouder-, rug- en borstpijn als gevolg.

“Het is heel moeilijk voor me om zelfs ‘s nachts te gaan zitten of slapen. De borsten worden zwaarder en dat doet echt pijn aan mijn nek en mijn rug.” Ze heeft vorige week nogmaals medische hulp aangevraagd en hoopt dat iemand in staat zal zijn om de aandoening te genezen.