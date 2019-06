Boete van 2.000 euro voor versleten remsysteem

Een vrachtwagenbestuurder heeft vrijdag een boete van 2.000 euro gekregen omdat bij een controle bleek dat zijn remsysteem defect was. De controle ‘zwaar vervoer’ gebeurde samen met mensen van de automobielinspectie op de Taunusweg in Munsterbilzen. In totaal werden 19 vrachtwagens aan de kant gehaald. Elf waren er in overtredingen. Naast de zwaarste boete werden er nog 10 onmiddellijke inningen tussen de 1.350 euro en de 116 euro opgesteld. Dat voor inbreuken op de ADR-wetgeving en rij- en rusttijden, technische tekortkomingen, geen degelijke ladingzekering, niet handenvrij bellen en niet correct vervoeren van een kind. Twee truckers moesten ter plaatse hun versleten banden laten vervangen. Een derde trucker moest zijn auto laten staan wegen te slechte staat. Bij de controle liep nog een geseind persoon tegen de lamp. Die werd voor verder onderzoek naar Luik gebracht.