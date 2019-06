Twee in Limburg gevangen wasberen naar Duitse dierentuin

De wasberen die begin dit jaar in Bilzen en Rapertingen zijn gevangen, zitten nu in een Duitse dierentuin. Maar omdat er hier in Vlaanderen meer wasberen opduiken - vorige week werden er nog twee in Duffel gevangen - blijven ze in het Natuurhulpcentrum met een kwartet wasberen zitten. “En voor hen is er nog geen zicht op een oplossing”, zegt Frederik Thoelen.

Drie wasberen zijn er dit jaar al gevangen in Limburg. Eentje zat in februari vast in een Bilzens kippenhok. En eerder was er al eentje tegen de lamp gelopen in een stal in Rapertingen. In maart werden ...