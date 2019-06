Meer dan 4,5 miljoen ticketaanvragen in eerste week verkoopsperiode voor EK Voetbal 2020

In de eerste week na de start van de verkoopsperiode van de tickets voor EURO 2020 zijn er bij de UEFA 4,5 miljoen ticketaanvragen binnengelopen uit 190 verschillende landen, zo maakte de UEFA vrijdag bekend.

De meeste ticketaanvragen tot nu toe kwamen uit Engeland, Duitsland, Rusland, Hongarije, Nederland en Denemarken. De eerste verkoopsperiode loopt nog tot 12 juli. Tijdens deze maand worden er anderhalf miljoen tickets verkocht. Bij de wedstrijden waarvoor de vraag groter is dan het aanbod, zal er een loting gehouden worden. Ten laatste medio augustus zullen de fans weten of ze de door hen aangevraagde tickets ook daadwerkelijk ter beschikking krijgen.

In totaal wordt een recordaantal van drie miljoen tickets te koop aangeboden. Daarmee zal 82 procent van de beschikbare tickets naar fans gaan. Eén miljoen tickets voor in totaal 44 wedstrijden in de groepsfase en de achtste finales worden voor minder dan 50 euro aangeboden. Voor de halve finales en de finale in de Britse hoofdstad Londen zijn er 40.000 tickets goedkoper dan 100 euro beschikbaar. Het duurste finaleticket kost dan weer 945 euro.

De tweede verkoopfase begint in december, nadat de loting heeft plaatsgevonden. In april 2020 worden weer tickets te koop aangeboden, zodra via de play-offs de laatste vier deelnemers bekend zijn geworden.

Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het EK wordt de komende editie verspreid door Europa gehouden, in twaalf steden. Brussel viel af als speelstad na het debacle rond het Eurostadion. De halve finales en de eindstrijd van het EK gaan door in het Wembleystadion in Londen.