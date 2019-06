ROYALS. Emotionele dagen voor prins William en Kate, foto's van het Zweeds prinsje

Er mocht deze week heel wat gevierd worden bij de koninklijke families in Europa. Prins William blies 37 kaarsjes uit, Nicolas van Zweden werd vier, de Belgische prins Amedeo en zijn vrouw verwachten hun tweede kindje en koning Willem-Alexander werd opgenomen in de Orde van de Kousenband. Daarbij hoorde een opvallend hoofddeksel en dus moest hij niet onderdoen voor zijn vrouw Máxima die op de paardenraces van Royal Ascot de show stal met haar exemplaar.

Voor prins William en Kate Middleton waren de afgelopen dagen best emotioneel. Op maandag verscheen een brief van de hertogin waarin ze gezinnen aanspoorde om zo veel mogelijk tijd met elkaar door te brengen. “Ik roep iedereen op om het beste te maken van de tijd die we samen spenderen, door te maken dat elk moment van tel is en dat we zo voor altijd herinneringen creëren”, klonk het daarin onder meer.

Daar kreeg ze veel lof voor, maar maandagmiddag kwam dan dan plots het nieuws dat een motorfiets uit het konvooi van William en Kate een 83-jarige vrouw had aangereden. “De Duke en Duchess waren diep bedroefd en bezorgd toen ze het nieuws over het ongeval hoorden”, liet een woordvoerder weten. “Ze sturen hun beste wensen uit naar Irene en zullen contact blijven houden terwijl ze herstelt.” De vrouw zou naar verluidt nog steeds in kritieke toestand zijn.

Toch volgde daarna opnieuw goed nieuws, want William vierde vrijdag zijn 37ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan deelde Kensington Royal een foto van de tweede in lijn voor de troon. Heel wat van de fans van het koningshuis merkten op dat hij wel heel hard op zijn overleden moeder Diana begint te lijken.

?? Thank you everyone for your lovely wishes on The Duke of Cambridge's birthday! pic.twitter.com/LaOhiFrpqO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 juni 2019

Voor het Nederlandse koningspaar stond er deze week een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk op het programma. Willem-Alexander werd er samen met de Spaanse koning Felipe door Queen Elizabeth opgenomen in de Orde van de Kousenband, de oudste en meest prestigieuze Britse ridderorde. En daar hoorde natuurlijk ook de opvallende baret met enorme pluim bij. Hij kon er duidelijk wel om lachen.

Maar wie echt met alle pluimen ging lopen, was koningin Máxima tijdens de paardenraces van Royal Ascot. Ze droeg een opvallende beige hoed van de Nederlandse ontwerper Berry Rutjes. Haar jurk was dan weer van de hand van Edouard Vermeulen van het Belgische modehuis Natan. Modeblad Harper’s Bazaar nam haar zelfs op in de lijst van allerbeste hoeden op het evenement en wijdde een volledig artikel aan haar geslaagde outfit.

De koninklijke Belgische familie zal in september nog iets uitbreiden. Prins Amedeo, zoon van prinses Astrid en kleinzoon van koning Albert, wordt namelijk voor de tweede keer papa. De geboorte is uitgerekend voor september. Samen met zijn echtgenote Lili – voluit Elisabetta Rosboch von Wolkenstein - slaagde hij erin het nieuws lange tijd uit de pers te houden.

Het Zweedse prinsje Nicolas, zoon van prinses Madeleine, mocht op de foto voor zijn vierde verjaardag. Samen met haar Amerikaanse echtgenoot Chris O’Neill heeft de Zweedse prinses nog twee kinderen: Leonore (5) en Adrienne (1). In het najaar verhuist het gezin trouwen naar de VS.