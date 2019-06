Kleuters van Europaschool houden sportdag met papa’s

Kolderbos

Genk - De jaarlijkse sportdag in de Europaschool met papa's was weer dolle pret! Kleuters genoten van de komst van hun papa's die samen met hen allerlei sportactiviteiten deden: van wedstrijdspelen naar tikspelen en vervolgens naar actieve kringspelen... Iedereen genoot samen van deze leuke dag!

De Europaschool probeert via deze weg papa's in te lichten over het belang van beweging bij kinderen en ze ook te stimuleren om zelf aan sportactiviteiten, hobby's te gaan deelnemen met hun kind. Als afsluiting dansten we samen in één grote kring op het sportlied en moedigden we de papa's aan om volgend schooljaar ook andere papa's te stimuleren om zich in te schrijven!