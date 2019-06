OKRA Genk-Noord sluit voorjaar af met boottocht op de Maas

Genk - Na een gevarieerd voorjaar met onder andere een uiteenzetting over de nieuwe erfeniswetgeving, een culinair bezoek aan de stroopfabriek in Borgloon en het jenevermuseum in Hasselt, een daguitstap naar het vernieuwd Afrikamuseum in Tervuren en een gezellig paastreffen sloot OKRA Genk-Noord het voorseizoen af met een boottocht op de Maas.

Me 30 leden kwamen we samen in 'de Spaenjerd' in Kinrooi om de namiddag te beginnen met een kop koffie en een heerlijk stuk taart.

Daarna trokken we naar Ophoven, waar 'de Paep van Meinecom iii' klaar stond om ons gedurende anderhalf uur te varen doorheen het mooie maaslandschap. Genietend van de natuur bij een lekker drankje, samen met een gezellige babbel, vloog de namiddag om.

Voor de liefhebbers zijn er gedurende de vakantiemaanden enkele wandelingen gepland en de meesten kijken nu al uit naar de volgende activiteiten vanaf september.