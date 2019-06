Ex-schepen Ali Caglar wordt voorzitter van Turkse Rangers

Genk -

Of hij terug de politiek in gaat wil hij niet gezegd hebben, maar de draad voor zijn sociaal engagement wil Ali Caglar wel opnieuw opnemen. In eerste instantie als kersvers voorzitter van de vierde provincialer Turkse Rangers. Niet alleen wil hij de ploeg weer op de kaart zetten, maar vooral het sociaal karakter van de club verstevigen. Meest opmerkelijk doel is vrouwen in het bestuur krijgen.