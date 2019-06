Twee keer Kyrgios op één dag, dat is een vliegende racket en lachen met pet van scheidsrechter

Knettergek is hij, Nick Kyrgios. Op de vierde dag van het ATP-grastoernooi van Queen’s (2.018.830 euro) moest de Australische bad boy door de regen twee keer aan de bak en dat leverde uiteraard genoeg entertainment op: zoals gewoonlijk wisselde hij meesterlijke en verrassende slagen af met dieptepunten, lachte hij met zichzelf en ging hij in de clinch met de scheidsrechter: “Die call is even belachelijk is jouw pet, de zon schijnt niet eens!”