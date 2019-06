TRANSFERGERUCHTEN. Origi mag niet weg bij Liverpool, trainer van Eupen naar Chelsea

Slecht nieuws voor Divock Origi: de Rode Duivel moet ondanks zijn invallersrol deze zomer bij Liverpool blijven. Althans, dat schrijf de lokale krant The Liverpool Echo. In Engeland weten ze ook dat voor Claude Makélélé een rol zou weggelegd zijn bij Chelsea. Alle transfergeruchten van de dag - met een korreltje zout te nemen.

Liverpool is niet van plan Divock Origi (24) te laten vertrekken deze zomer. Dat schrijft The Liverpool Echo. Nochtans vertolkte de Rode Duivel ondanks zijn cruciale goals in de Champions League veelal ...