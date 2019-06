Elise Mertens stoot ondanks blitzstart niet door naar halve finales in Mallorca

Elise Mertens (WTA-21) is er vrijdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het grastoernooi van Mallorca. De beste Belgische tennisster van het moment verloor op het Spaanse eiland haar kwartfinale tegen de lager gerangschikte Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-30) met 6-1, 1-6 en 6-3.

Elise Mertens was nochtans uitstekend begonnen tegen de Amerikaanse, die in de eerste ronde Kirsten Flipkens een bolwassing had gegeven. Mertens ging in de eerste set twee keer door de opslag van Kenin en stoomde in 28 minuten door naar 6-1-setwinst.

Helaas kreeg die blitzstart geen vervolg. Mertens verloor op haar beurt twee keer haar service in de tweede set en ging ten onder met 6-1. Geen beterschap in de derde set, waarin Mertens moeite bleef hebben met haar eigen opslag. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar dan gaf onze langenote maar liefst drie servicegames op een rij prijs. De tweede matchbal werd haar fataal.