In Beringen, Ham en Tessenderlo is het afgelopen jaar zwaar ingezet op verkeerscontroles. En dat heeft duidelijk z’n vruchten afgeworpen. Volgens het jaarverslag van de politiezone is er dan ook een spectaculaire stijging van het aantal vastgestelde overtredingen. Zo werden er maar liefst 35% meer snelheidsovertredingen vastgesteld dan in 2017. Ook het aantal drugsfeiten steeg aanzienlijk.