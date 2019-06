Alle kinderen van Pallieter op openluchtklassen

Overpelt

Overpelt - Project openluchtklassen in Pallieter, een unieke en wonderlijke belevenis.

Traditiegetrouw gingen alle Pallieters weer op openluchtklassen. Het hoort bij de cultuur van onze speciale basisschool Pallieter! Leren over de zee, het strand de duinen in Cadzand en Bredene of verblijven in de Ardennen in Massembre, stond deze keer voor onze kinderen op het menu.

Openluchtklassen staan niet los van de leeractiviteiten op onze school. Het is niet zomaar een aperitief of afzakkertje dat wordt bijgevoegd om het hele schoolmenu beter te verkopen. Achter onze openluchtklassen gaat een visie op onderwijs en opvoeding schuil.

Kinderen leren actief leren en leven in en door de omringende natuur. Ze leren respect opbrengen voor die mooie natuur, waarnemen en ontdekken in al zijn vormen. Ze leren verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig en zelfredzaam worden. Ze mogen inventief zijn en hun creativiteit ontwikkelen. Ze worden economisch en sociaal bewust gemaakt.

We maakten ook deze keer tochten, Adventure Fun met al zijn spannende aspecten werd aan de grootste kinderen aangeboden, strandspelen, schelpjes zoeken, zingen over de Koning van Katoren… Kortom, het was weer gezellig samen leven met z’n allen.