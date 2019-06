Hasselt / Bilzen -

Op verschillende plaatsen in de provincie zijn vanmiddag enkele kleine brandjes geblust. Het ging telkens over boeken die in brand waren gestoken. Op die manier willen de leerlingen het einde van de examentijd vieren. Er waren meldingen in Kiewit, op de Borreberg in Bilzen en in de buurt van het oude rusthuis in Hasselt. Uitgezonderd de boeken is er geen schade.