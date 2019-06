Maasmechelen -

De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen is vrijdag binnengevallen in een woning aan de Jozef Smeetslaan in Mechelen-aan-de-Maas. Op een bovenverdieping van een woning in de buurt met het kruispunt van de Weggevoerdenstraat en Waterstraat trof men een wietplantage aan. Het pand werd verzegeld. Firma's van meerdere nutsleidingen kwamen ter plaatse om stroom en water af te sluiten. Hoeveel wietplanten er aangetroffen werden is niet bekend.