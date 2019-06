Klashonden stimuleren de ontwikkeling van kleuters

Hasselt - Valérie Engelen en Sarah Caltabellotta, twee studenten van de bachelor Kleuteronderwijs aan hogeschool UCLL, namen 7 weken lang hun eigen honden Cooper en Volta mee naar hun stageschool. Op deze internationale ‘Neem je hond mee naar het werk’-dag blikken zij terug op hoe klashonden de ontwikkeling van hun kleuters stimuleerden.

“Onze honden Cooper en Volta zijn kindvriendelijke, vrolijke en sociale honden. We hadden er dan ook het volste vertrouwen in dat zij zich net zoals ons als vissen in het water zouden voelen in een kleuterklas”, zeggen de studenten.

Honden kunnen niet voor zichzelf zorgen. Ze hebben aandacht en verzorging nodig. Iemand die hen water geeft, borstelt, poep opruimt, gaat wandelen… “We gaven de kleuters de kans om deze verantwoordelijkheden op te nemen. En dat deden ze met veel enthousiasme!”

Ook het zelfvertrouwen, de verbondenheid en de socio-emotionele ontwikkeling van de kleuters kregen een enorme boost dankzij de aanwezigheid van de klashonden. “Sommige kleuters reageerden in het begin angstig op de komst van Cooper en Volta. We lieten hen op hun eigen tempo gewennen aan de honden. De band tussen de kleuters en de honden groeide zienderogen. Wanneer een kleuter verdrietig was, reageerden Cooper en Volta ook emotioneel. Het was mooi om te zien hoe de honden zonder woorden troost konden bieden aan de kleuters.”

Doordat honden voornamelijk met hun lichaamstaal communiceren, kunnen zij heel veel rust uitstralen. “Cooper en Volta gaven regelmatig aan wanneer het hen te druk werd. Ze gingen dan ergens apart liggen. De kleuters merkten het steeds vaker zelf op en vertelden het verder aan hun klasgenootjes. Het was zelden zo snel stil in de klas!”

Cooper en Volta werden trouwe vriendjes van de kleuters en maakten echt deel uit van de klas. “De kleuters speelden regelmatig met de huisdieren in de poppenhoek, ze bouwden hondenhokken in de bouwhoek en trainden hen als echte politiehonden. Ze werden onmisbaar voor de kleuters!” Ook de ouders reageerden enthousiast en deelden positieve ervaringen met de jonge leerkrachten.

Valérie en Sarah besluiten dat klashonden effectief de ontwikkeling van kleuters stimuleren. Dat hebben ze zelf proefondervindelijk kunnen ervaren. “We zijn onze stageschool en de proeftuin van UCLL ontzettend dankbaar dat ze ons de vrijheid en het vertrouwen hebben gegeven om dit te onderzoeken en te testen. Het was een hele leerrijke stage en we kijken ernaar uit om onze honden later ook mee naar het werk te kunnen nemen. Anders moeten we echt afkicken, want we nemen onze honden ook al mee naar de lessen op onze hogeschool. Dat is echt zalig!”