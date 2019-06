Gluren bij BV’s: Véronique De Kock snakt naar vakantie, Elodie haar badpak werd opgegeten

Zon, zee en een aangebrande Jeroom: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Tatyana Beloy trok naar Malta en zag dat het eilandje echt wel de moeite was

Joke van de Velde nam de fiets in Brugge en vergat daarbij haar kleren.

Nog twee weken en dan bevalt Astrid Coppens van haar eerste kindje. “Bram en ik worden voor de eerste keer ouders en mijn ouders worden grootouders. Een nieuwe generatie!”

‘De Mol’ Gilles Van Bouwel zit dezer dagen in Valencia en geniet van de zon. Om zichzelf te beschermen heeft hij even de cape van Superman geleend.

Voor ontwerpster Eline De Munck mocht het dan weer regenen.

Véronique De Kock snakt naar vakantie en kan niet wachten tot de examens van haar zoon erop zitten. “Ik kan mijn huis opnieuw verlaten.”

Een zetel en drie vriendinnen. Meer heeft Hanne, het roodharige K3-’tje, niet nodig om een fantastische tijd te hebben.

Thomas Vanderveken viert de liefde met zijn Véronique in Toscane: “Al twaalf jaar in rustige en woelige wateren.” Althans in het zwembad.

Jeroom Snelders, de partner van Elodie Ouédraogo heeft iets te lang in de zon gezeten en ziet er verdacht rood uit. Elodie maakt dan ook het toepasselijke grapje ‘Waylon Smithers & Mr. Burns’. Ook moest het badpak van Elodie er deze week aan geloven: het werd opgegeten door haar achterwerk.

Wie ook een kleurtje heeft, is Kat Kerkhofs. De vrouw van voetballer Dries Mertens verblijft momenteel op Cuba en geniet van al het moois dat Trinidad haar te bieden heeft.