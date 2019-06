Politiemensen die “onaanvaardbare toestanden” aanklagen binnen de lokale of federale politie, kunnen voortaan bescherming krijgen als klokkenluiders. Dat melden de SudPresse-kranten vrijdag.

De nieuwe wet over “de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden” werd immers gepubliceerd in het Staatsblad. De doelstelling ...