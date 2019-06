Voor duizenden euro’s achterstallige boetes geïnd tijdens grote actie

Zonhoven / Diepenbeek -

Tijdens een grote actie in Zonhoven en Diepenbeek is donderdagavond voor enkele duizenden euro’s aan achterstallige boetes en voor 5.000 euro aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Een gedrogeerde bestuurder probeerde via de middenberm een controle te vermijden. Hij werd aan de kant gezet.