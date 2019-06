Nora Tilley (67) is overleden. De actrice, bekend uit televisieseries als ‘De collega’s’, ‘Wittekerke’ en ‘Thuis’, leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS en had om euthanasie gevraagd. Dat meldt VRT NWS.

Tilley is onder meer bekend van rollen in tv-series als “De Collega’s”, “Wittekerke” en “Thuis”. Ze verwierf eind jaren zeventig bekendheid in Vlaanderen door haar rol als “dactylo” Carolien Van Kersebeke ...