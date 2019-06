Topmodel Bar Refaeli is zwanger van haar derde kindje

Bar Refaeli (34), het Israëlische topmodel dat jarenlang een relatie had met Leonardo DiCaprio en onlangs nog het Eurovisiesongfestival presenteerde, is zwanger van haar derde kindje. Dat maakte ze zelf bekend via Instagram.

Bar Refaeli en haar man Adi Ezra verwachten een derde kindje. Ze hebben met Liv (2) en Elle (20 maanden) al twee dochtertjes. “Oeps, ik deed het opnieuw”, zo kondigde het topmodel haar nieuwe zwangerschap aan via Instagram.

In het verleden gaf ze al aan dat ze droomde van een groot gezin en daar laat ze duidelijk geen gras over groeien. Dochtertje Liv werd amper 2,5 jaar geleden op de wereld gezet en zeven maanden later was ze al zwanger van Elle. Ook nu zullen het tweede en derde kindje niet ver uit elkaar geboren worden.