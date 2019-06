Geen sandaal en geen flipflop: kies deze zomer voor de ‘kit-flop’

Een flipflop te gewoontjes maar een sandaaltje is dan weer te formeel? Kies dan voor een kit-flop, een kruising tussen de klassieke flipflop en een sandaal met een lage hak of kitten heel.

Neen, het is geen gewone slipper want het heeft een hak. Het is ook geen muiltje of sandaal want het heeft de klassieke verdeling tussen de dikke teen en de daaropvolgende. Het is een kruising van dat alles en dat kan volgens fashionista’s aangeduid worden als een ‘kit-flop’, verwijzend naar de lage hak.

De schoen was recent te zien in de collecties van onder meer het Amerikaanse Simon Miller en het Italiaanse modehuis Balenciaga. Wie zijn bankrekening liever niet plundert, kan het modieuze schoeisel ook vinden bij grote ketens zoals Zara en Mango.

1. Zara - 39,95 euro bij Zara 2. Staud - 270 euro bij Net-A-Porter 3. Mango - 49.99 euro bij Mango 4. Asos Design - 41,99 euro bij Asos 5. Balenciaga - 650 euro bij Farfetch

