Meghan en Harry nemen nog meer afstand van William en Kate

Prins Harry en Meghan Markle gaan meer en meer hun eigen weg. Nadat ze al waren verhuisd uit Kensington Palace, waar prins William en Kate Middleton wonen, maken ze zich nu ook los van het goede doel dat ze samen deelden.

Het Britse koninklijk hof heeft in een officiële mededeling laten weten dat prins Harry en zijn echtgenote Meghan niet langer deel zullen uitmaken van The Royal Foundation. Dat is een organisatie die door de broers werd opgericht en die enkele van hun goede doelen zoals Heads Together en de Invictus Games samenbrengt.

“The Royal Foundation zal het hoofddoel worden van de Duke en Duchess of Cambridge”, laat het paleis weten. In het statement werd verder wel benadrukt dat “beide koppels in de toekomst zullen blijven samenwerken aan projecten”. “Deze veranderingen komen er zodat zijne koninklijke hoogheden hun activiteiten voor het goede doel beter kunnen afstemmen op hun nieuwe huishoudens.”

Na hun verhuizing uit Kensington Palace naar Frogmore Cottage en een pas opgerichte aparte Instagramaccount lijkt er met het afscheid van Harry en Meghan van The Royal Foundation op dat de Duke en Duchess of Sussex steeds meer hun eigen weg zoeken.