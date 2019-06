Kellogg’s maakt bier van ontbijtgranen

Ontbijtgranenproducent Kellogg’s gaat voor de tweede keer samenwerken met het Britse Seven Bro7hers Brewery om afgedankte ontbijtgranen om te zetten in bier.

Na ‘Throw Away IPA’ eind 2018, wordt het assortiment uitgebreid met twee nieuwe bieren: De ‘Sling it Out Stout’, gemaakt van Coco Pops en de ‘Cast off Pale Ale’, op basis van Rice Krispies. “Kellogg’s is altijd op zoek naar originele en innovatieve oplossingen om overtollig voedsel toch te kunnen verwerken”, zegt Kate Prince van Kellogg’s VK.

De ontbijtgranen, die volgens het bedrijf te klein, te groot of verkleurd zijn, worden samen met Seven Bro7hers verwerkt in bier. “Dat past in onze ‘Better Days’ engagement om onze impact op de planeet te verminderen." Vooralsnog is het bier, dat ongeveer 4 euro kost, alleen te verkrijgen in het Verenigd Koninkrijk.