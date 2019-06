Belgian Cats sluiten voorbereiding tegen Italië af

Vooraleer de Belgian Cats maandag naar het EK in Servië afreizen staan er nog twee oefenwedstrijden tegen Italië op het programma. Vanavond (20u30,sporthal De Schelp) in Wevelgem en zaterdag (17 uur) is er de uitwuifwedstrijd in de Lange Munte in Kortrijk.

Italië, met Giorgia Sottana de partner van Kim Mestdagh en Cecilia Zandalasini, als sterkhouders, staat 31ste op de FIBA World Ranking. De Cats zijn na de bronzen medaille op het EK 2017 en de vierde stek op het WK van vorig jaar opgerukt naar de 16de plaats. Twee weken geleden verloren de Cats in het Spaanse Zaragoza van de Italiaanse vrouwen. Bondscoach Philip Mestdagh miste toen wel sterkhouders als Emma Meesseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh. Dit trio pikte vorige week op het Four Nations Tournament in Brussels aan en komt uiteraard vanavond ook in actie.