Ralph Lauren is de eerste Amerikaanse ontwerper die tot ridder wordt geslagen

Na meer dan vijf decennia deel te hebben uitgemaakt van de modewereld, werd Ralph Lauren (79) door prins Charles tot ridder geslagen. Hij is de eerste Amerikaanse modeontwerper die die eer te beurt valt.

Ralph Lauren mag zich voortaan Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire noemen. In een privéceremonie in Buckingham Palace werd woensdag door prins Charles de titel aan hem overhandigd, die hij kreeg voor zijn jarenlange verdiensten in de mode-industrie.

De titel van ridder kan hij toevoegen aan wat al een mooi palmares is. Zo is hij ook Chevalier de la Légion d’Honneur in Frankrijk en kreeg hij de Key to the City of New York van burgemeester Michael Bloomberg. In zijn trofeekast vind je verder ook nog de Lifetime Achievement Award van de Council of Fashion Designers of America en de Smithsonian’s James Smithson Bicentennial Medal.

Begonnen met dassen

Ralph Lauren startte met zijn mode-imperium in 1967. Toen verkocht hij enkel dassen, maar amper een jaar later bracht hij zijn eerste mannencollectie uit. In 1971 kwam daar een lijn voor vrouwen bij. Tot op vandaag zetelt hij nog steeds als voorzitter van de raad van bestuur van de Ralph Lauren Corporation en hij heeft ook nog altijd de creatieve touwtjes in handen.