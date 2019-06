Auto met drie jonge passagiers stort van brug E19: twee zwaargewonden en gewonde

Mechelen - Bij een zwaar verkeersongeval in Mechelen-Noord zijn donderdagavond twee jongeren zwaargewond geraakt. Een derde liep lichtere verwondingen op. De brandweer moest hen bevrijden.

Een monovolume die op de E19 uit de richting van Brussel kwam, was op de afrit Mechelen-Noord omstreeks 21.30u betrokken bij een aanrijding met een vrachtwagen. Door de klap verloor de bestuurder de controle over het stuur en ging zijn voertuig aan het slingeren.

De auto met drie jongeren aan boord stortte van de brug en botste meters lager frontaal tegen een brugpijler in de lus van de R6. Door de impact werd de wagen herleid tot een wrak. “In het voertuig zaten drie jongeren gekneld. Een van hen konden we snel ontzetten. Voor de twee anderen moesten we eerst het dak van het voertuig verwijderen”, zegt kapitein Michel Michiels van de brandweerpost Mechelen van de hulpverleningszone Rivierenland.

Drie ambulances en twee mug-teams van het vlakbij gelegen Mechelse AZ Sint-Maarten en het UZ Antwerpen kwamen ter plaatse. Het verkeer in de lus van de R6 moest geruime tijd over één rijstrook.

De federale wegpolitie en de lokale politie Mechelen-Willebroek doen samen de vaststellingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval uit te klaren.

Foto: SVH

