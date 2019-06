Fernando Torres kondigt definitief afscheid aan: “Na 18 opwindende jaren is het tijd om er punt achter te zetten”

Fernando Torres heeft zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. “Na achttien opwindende jaren, is het tijd om er een punt achter te zetten. Zondag geef ik meer details tijdens een persconferentie in Tokio”, zei Torres vrijdag op Twitter.

‘El Nino’ of ‘het kind’ (een bijnaam die hij kreeg voor zijn jongensachtig gezicht) verliet vorige zomer zijn jeugdliefde Atlético Madrid voor een avontuur bij het Japanse Sagan Tosu en aldaar beëindigt hij dus zijn carrière.

Top bij Atlético en Liverpool, flop bij Chelsea

Na zijn doorbraak in de Spaanse hoofdstad bij de Atléti vertrok hij in 2007 naar Engeland waar hij speelde voor Liverpool en Chelsea. Bij The Reds kende hij de beste periode in zijn carrière, met 81 doelpunten in 142 wedstrijden.

Foto: Photo News

Na een weinig succesvol avontuur bij Chelsea keerde de 35-jarige voormalige Spaanse international eind 2014 terug naar Atlético. Hij werd uitgeleend door AC Milan, maar in de zomer van 2016 viel hij zonder club nadat zijn contract in de Noord-Italiaanse modestad was afgelopen. Atlético haalde de spits dan maar transfervrij binnen. Bij Atlético, waar hij een tijdje ploegmaat was van Rode Duivel Yannick Carrasco, wist hij de weg naar het doel weer te vinden.

Foto: AP

Succesvol international

Voor de Spaanse nationale ploeg kwam Torres 110 keer (38 doelpunten) in actie. Met La Roja veroverde hij in 2010 in Zuid-Afrika de wereldtitel. Daarnaast staan er ook twee Europese titels (2008 en 2012) op zijn palmares. In de finale van het EK in 2008 scoorde hij tegen Duitsland de enige treffer van de wedstrijd.

Bij zijn aankondiging zette hij alvast een filmpje met zijn hoogtepunten: