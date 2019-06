Trump keurt aanval op Iran goed, maar blaast die op het laatste nippertje nog af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond een plan goedgekeurd voor een militaire aanval op doelwitten in Iran, maar heeft datzelfde plan op het laatste nippertje alsnog laten afblazen. Dat meldt de New York Times. Volgens de krant kwam die beslissing er na een verhitte discussie in het Witte Huis tussen voor- en tegenstanders van militair ingrijpen in het Midden-Oosten.