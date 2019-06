Hoe ziet Limburg er in 2040 uit? 250 ondernemers en beleidsmakers gaan het bedenken

Genk -

Hoe zal Limburg er in 2040 uitzien? Ruim 250 ondernemers, beleidsmakers, ambtenaren en architecten bogen zich gisteren over die vraag tijdens het toekomstcongres ‘4keerLimburg2040’ in Thor Central in Genk. Bedoeling is input te vergaren voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk plan voor onze provincie.