Welgeteld 316 dagen is het geleden, maar dit weekend werkt olympisch kampioene, wereldkampioene en Europees laureate Nafi Thiam weer een zevenkamp af. En vooral: Talence, in de buurt van Bordeaux, is de eerste grote test sinds een kuitblessure haar dit jaar achteruitsloeg. “Mijn niveau is niet uitzonderlijk, maar wel correct.”