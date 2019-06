Kinderen verdwijnen in een stadje bij een kerncentrale. ‘Dark’ begon eenvoudig genoeg, maar tien spannende afleveringen later was ons brein gesmolten. Eén familie met geheimen, tot daar aan toe. Maar víér? Anderhalf jaar later brengt het tweede seizoen gelukkig al een beetje licht in de duisternis, maar ook nieuwe vragen. Natürlich.