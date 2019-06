Sam Bettens maakt transitie officieel

Ook op papier is Sam Bettens (46) straks officieel een man. De K’s Choice-zanger heeft zijn aanvraag om van naam en geslacht te veranderen ingediend bij het gerecht.

“Het wordt een proces van kleine stapjes”, vertelde Sam Bettens toen hij vorige maand naar buiten kwam als transman. Zijn hormonenkuur ging rustig van start , en het eerste concert als frontman van K’s Choice – op het festival Gladiolen – heeft hij al achter de rug. Volgende stap in de transitie: de officiële documenten. En die heeft Bettens nu ook ingevuld. “Ik heb de papieren voor mijn naams- en geslachtsverandering ingediend bij het gerecht”, meldt de zanger op Instagram.

Voorts is er voorlopig weinig te merken van Bettens’ overgang. Van een geslachtsoperatie is dus nog geen sprake. Wel houdt Bettens zijn fans via vlogs en sociale media op de hoogte van het transitieproces.