Goffin speelt vrijdag tegen topreekshoofd in Halle: “Ik weet niet precies hoe Zverev zich voelt”

David Goffin (ATP-33) gaat vrijdag voor de eerste keer dit seizoen drie wedstrijden op een rij proberen te winnen op het ATP circuit. Hij ontmoet in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro) thuisspeler Alexander Zverev (ATP-5), tweede reekshoofd en finalist in 2016 en 2017.

“Ik weet niet precies hoe Zverev zich voelt”, blikte de Luikenaar vooruit. “Niettemin weet ik dat het een moeilijke wedstrijd zal worden.” Zverev blesseerde zich maandag aan de knie in de wedstrijd tegen de Nederlander Robin Haase, maar gaf al teken van beterschap in de overwinning tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP-76) op donderdag. De Hamburger won in 6-3 en 7-5, was goed voor 27 ‘winners’ en zette aan het net 11 punten op 14 om.

“Ik ben heel tevreden met hoe alles verlopen is”, stelde de Duitser na zijn overwinning. “Mijn knie is nog altijd relatief gezwollen, maar de pijn is al een stuk minder dan een paar dagen geleden. Ik denk dat ik een goede match heb gespeeld, ik speelde heel agressief, aangezien gras mijn beste ondergrond is. Goffin zal een moeilijke tegenstander worden. Hij stond in de top 10 voordat hij wat problemen kende, maar hij speelt opnieuw goed tennis. Hij heeft hier twee mooie overwinningen geboekt. Ik ga op mijn hoede moeten zijn.”