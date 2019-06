Hasselt -

Naar aanleiding van de nationale week van het hartritme konden 40-plussers vandaag gratis een hartritmescreening krijgen in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Daarnaast kregen ze ook uitleg over voorkamerfibrillatie. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis bij 40-plussers. Want door regelmatig zelf je hartritme te controleren, kan je stoornissen tijdig opsporen en erger voorkomen.