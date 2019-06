Droge zomer zorgt voor enorm veel ratten dit jaar

De meeste mensen zien deze knaagdieren niet graag komen, maar het aantal ratten in onze provincie is enorm toegenomen dit jaar. En dat heeft alles te maken met de droge zomer van vorig jaar.

Ieder jaar verdrinken heel wat rattenjongen tijdens hevige regenbuien, maar dat was in 2018 dus niet het geval. Ongediertebestrijder Philippe Bollen uit Bilzen krijgt dagelijks meerdere oproepen in verband met ratten. Volgens hem kan de overlast sterk beperkt worden als de Limburgers zich aan enkele simpele regels houden.