16 euro voor een volwassene, 8 euro voor een kind. Dat kregen de inwoners van het Oegandese Busibi elke maand cash van de Vlaamse organisatie eight.world. Uit het experiment blijkt dat na één jaar het dorpje er enorm op vooruit gegaan is.

Mensen onvoorwaardelijk cash geld geven,wordt nauwelijks gedaan in de ontwikkelingssamenwerking. De vrees dat het geld zal opgaan aan alcohol, drugs of tabak is nog te groot. Dat weerhield de Vlaamse ...