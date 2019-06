Recordprijzen op veiling van gitaren Pink Floyd

David Gilmour, frontman van Pink Floyd, laat donderdag meer dan 120 van zijn favoriete gitaren veilen bij Christie’s in New York. De opbrengst gaat naar een goed doel: de strijd tegen klimaatverandering. Op de veiling worden alvast records gebroken, zo berichten gespecialiseerde websites. Zo werd voor een 1969 Martin D-35 -die Pink Floyd gebruikte in het nummer “Wish You were Here”- maar liefst 1.095.000 dollar neergeteld. Dat maakt het meteen de duurste akoestische gitaar ooit.