“Iran heeft een zeer grote fout gemaakt”, zegt Trump

Iran heeft met het neerhalen van een Amerikaanse drone “een zeer grote fout gemaakt”. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag laten weten in een korte maar krachtige tweet.

De Iraanse Revolutionaire Wachten hebben donderdag verklaard een Amerikaanse drone te hebben neergeschoten die het Iraanse luchtruim had geschonden. Maar de VS ontkennen dat het toestel zich boven Iraans gebied bevond. Het Amerikaanse centrale commando, USCENTCOM, zegt dat de drone in “internationaal luchtruim” werd neergehaald. Het commando spreekt ook van een “ongeprovoceerde aanval”.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 juni 2019

De reactie van Trump beperkt zich tot zes woorden. De president geeft dus geen uitleg over de mogelijke gevolgen van de “zeer grote fout”. Toen hij enkele uren na zijn tweet de vraag kreeg of er een Amerikaanse antwoord volgt, verklaarde de president enkel: “je zal het binnenkort ontdekken”.

Trump sluit bovendien niet uit dat er sprake is van een vergissing. “Ik vind het moeilijk om te geloven dat dit moedwillig werd gedaan”, zo verklaarde hij aan de pers, in de marge van een ontmoeting van de Amerikaanse president met de Canadese premier Justin Trudeau.