Het dossier-Uplace wordt gereanimeerd

De gemeente Machelen en bemiddelaar Alexander D’Hooghe, bekend van het Antwerpse Oosterweel-dossier, geven morgen/vrijdag een persconferentie over de ontwikkeling van de Kanaalzone in Machelen. In die plannen zou een aangepaste versie van het winkelcentrum Uplace zitten. Dat bevestigen anonieme bronnen aan Belga.

De plannen voor het veelbesproken Uplace-winkelcomplex zijn de voorbije jaren verschillende keren dood verklaard. Eind 2017 leek het project zelfs de definitieve doodsteek gekregen te hebben nadat de Raad van State een tweede keer de ruimtelijke plannen voor het project had vernietigd.

Maar de Vlaamse regering delegeerde het dossier aan de gemeente Machelen. Die gemeente mocht zelf een ruimtelijk plan voor de zone uitwerken. De gemeente nam daarbij Alexander D’Hooghe, de ‘mirakelman’ die twintig jaar stilstand rond de Antwerpse Oosterweelverbinding doorbrak, onder de arm.

D’Hooghe voerde de voorbije maanden gesprekken met allerlei betrokken partijen. Morgen/vrijdag stelt D’Hooghe samen met de gemeente Machelen zijn plannen voor aan de pers. Uit verschillende anonieme bronnen is te horen dat Uplace nog steeds “de kern” blijft van die plannen, al zou het gaan om een afgeslankt en aangepast concept. Het is afwachten of die aangepaste plannen tegemoet zullen komen aan de kritiek en de bezwaren van de voorbije jaren.