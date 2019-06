Burgemeester Venetië wil stad op Unesco-lijst van bedreigd werelderfgoed

De burgemeester van Venetië, Luigi Brugnaro, wil dat zijn stad door de Unesco op de lijst van bedreigd werelderfgoed wordt geplaatst. Hij heeft immers geen vertrouwen in de Italiaanse regering om het cruiseprobleem waar de Italiaanse stad mee kampt, aan te pakken.

“We gaan de Unesco aanschrijven en hen vragen om Venetië op de zwarte lijst te plaatsen (...) We voelen ons bedreigd”, zei hij aan Radio 24.

Begin deze maand vond nog een ongeval plaats waarbij een gigantisch cruiseschip in het Giudeccakanaal tegen een toeristenbootje vaarde. Daarbij raakten vier mensen gewond. Sindsdien is de discussie over de reuzeschepen in de Dogenstad weer opgelaaid.

Het stadsbestuur vraagt al jaren aan de Italiaanse regering om duidelijke regels op te leggen. Maar volgens burgemeester Brugnaro heeft de huidige minister van Transport een plan van de vorige regering geblokkeerd, waarin bepaald was dat grote cruiseschepen niet meer tot aan de kanalen mochten varen. “We voelen ons niet langer objectief vertegenwoordigd door deze minister”, aldus de burgemeester op de radio.

De Unesco heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd dat het massatoerisme het erfgoed van Venetië in gevaar brengt en gaf de autoriteiten tot 2021 de tijd om maatregelen te nemen.