Eerste plaats Osaka in gevaar na uitschakeling in tweede ronde op WTA Birmingham

Naomi Osaka kan mogelijk haar eerste plaats op de wereldranglijst kwijtspelen. De 21-jarige Japanse werd donderdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Engelse Birmingham (1.006.263 dollar) met 6-2 en 6-3 uitgeschakeld door de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-43). De Australische Ashleigh Barty heeft nu de kans om maandag de eerste plaats over te nemen.